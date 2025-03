Fabiola Yañez responsabilizó a Alberto Fernández por la fiesta en Olivos: "Yo fui un chivo expiatorio"

Aseguró que el expresidente organizó su festejo de cumpleaños durante la cuarentena, "mandó a comprar la torta" y "estuvo todo el tiempo allí". "Después dejó que me destrozaran públicamente", sostuvo.

Yañez afirmó que Fernández la culpó porque "no tenía un costo político".

"Yo fui un chivo expiatorio de muchos problemas del kirchnerismo porque conmigo no tenían que pagar ningún costo político. Por eso me echaron la culpa del cumpleaños, por eso fue lo de 'mi querida Fabiola'", sostuvo desde Madrid, donde trabaja y vive junto a su hijo Francisco.

En relación al evento que se realizó en la residencia presidencial el 14 de julio de 2020, en medio de las restricciones por la pandemia de Covid-19, Yañez remarcó: "Yo no organicé ese cumpleaños. Ya he pedido disculpas, pero sigo pidiendo disculpas por lo que pasó a todos los argentinos".

"Quiero aclarar que no es lo que mostraron. Otra vez: yo no tenía un costo político para él. ¿Qué hizo? Dijo: 'Mi querida Fabiola'. Pero él fue el que mandó a comprar la torta para mi cumpleaños", afirmó en una entrevista con La Nación publicada este domingo.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández Para Yañez, Alberto Fernández es un "narcisista" y un "psicópata".

También negó que Fernández hubiera llegado sobre el final del festejo, como él mismo relató. "Él estuvo todo el tiempo allí y despidió hasta la última pareja, los acompañó hasta la puerta. Después dejó que me destrozaran públicamente", denunció.

Yañez describió a su expareja como un "narcisista" y un "psicópata" que "vive en su propio mundo, donde él es el centro de todo". "Es alguien que manipula a las personas a su alrededor, que se cree superior y no tiene empatía por los demás. Es difícil convivir con alguien así", aseguró.

Además, señaló que el nivel de vida del expresidente no se correspondía con los ingresos que declaraba. "No entiendo cómo alguien con su sueldo puede vivir como vive. Su patrimonio está bastante flojo de papeles. Hay muchas cosas que no cuadran", concluyó.