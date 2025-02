Alberto Fernández desmintió que haya amenazado a Fabiola Yañez con suicidarse

El exmandatario recordó un diálogo telefónico en el que su expareja no le permitía hablar con su hijo. "Seguramente mis palabras fueron muy angustiantes y seguramente ella percibió eso y seguramente yo sentí en ese momento que no tenía futuro. No es que le dije 'me voy a pegar un tiro'", repasó.

Tras haber pedido el sobreseimiento en la causa que lo investiga por violencia de género y coacción contra la ex primera dama Fabiola Yañez , el expresidente Alberto Fernández se refirió a la situación contra su expareja y desmintió que haya amenazado con suicidarse , pero sí admitió sentir que cuando no podía hablar con su hijo sintió que "no tenía futuro" .

"Ese fue un día que la llamé y estaba viajando en tren y quería hablar con Francisco y no me pasaba con Francisco. Y la verdad que le dije: no sabes lo que estoy viviendo, estoy viviendo un momento insoportable, no la estoy pasando bien. Realmente tenía un agobio anímico enorme porque me acusan por el tema de los seguros, y tengo la tranquilidad espiritual de saber lo que hice y saber como defenderme, como actuar. ¿Pero cómo me defiendo de semejante mentira?", planteó Fernández en una extensa entrevista con Perfil publicada este domingo.

"Además es un hecho estigmatizante en la sociedad moderna un hombre golpeador es un hombre que queda descalificado. He sentido una impotencia enorme y seguramente mis palabras fueron muy angustiantes y seguramente ella percibió eso y seguramente yo sentí en ese momento que no tenía futuro. No es que le dije 'me voy a pegar un tiro'", describió.

Fabiola Yañez La Justicia le prohibió a Fabiola Yañez contactar a Alberto Fernández por 90 días.

"Sentía que no tenía futuro, que me había quitado todo el futuro. Y cuando yo le decía los costos que significaba esto, todos los costos ocurrieron. Porque eso significó nuestro distanciamiento, mi distanciamiento con Francisco, que es una enorme preocupación. En el mes de diciembre, solo por decisión de Fabiola Yañez, demos una idea de que ocupa un tiempo que es el 100% de diciembre, pude hablar con Francisco el 0,3% de ese tiempo, porque Fabiola dejó de comunicarse conmigo porque se había cerrado la mediación civil respecto de sus intereses económicos y lo que yo podía", añadió el extitular del Ejecutivo.

Fernández remarcó que "no sé si alguien le hizo creer a Fabiola que tengo una fortuna oculta en algún lado; yo vivo de lo que vivo, no me llevé nada y no tengo nada más que lo que percibo mensualmente". "Y ahora menos, porque ocurrió lo que le dije que iba a ocurrir, si esto pasa tengo que dejar la Universidad de La Rioja en España, tengo que parar con los ciclos de conferencias, tengo que parar con todo eso. Y todo eso ocurrió. Y todo eso repercutió negativamente en la economía nuestra y también en la de ella, porque si repercute en la mía, repercute en la de ella", precisó.

El expresidente compartió el pasado martes el escrito presentado ante la Justicia, donde contó la génesis de su relación con Fabiola, habló sobre episodios de abusos de alcohol de parte de ella y se refirió a un diagnóstico de "trastorno de personalidad por bipolaridad. Adicción al alcohol con síndromes de abstinencia".

En el diálogo publicado este domingo, Fernández retomó la cuestión: "Me cuesta mucho hablar del tema Fabiola. Porque Fabiola tiene un problema de salud que yo creo que es determinante en todo esto que estamos viviendo. Y no quiero entrar en el juego mediático que propuso la querella, porque me parece que finalmente le hace mucho daño también a ella, no solamente a mí".

Además, insistió en que no supo nada del segundo aborto de su expareja a principios de 2017, al regresar de su estadía en Londres. "Me enteré por la causa de ese tema, yo no sabía absolutamente nada de eso. Nunca me lo contó, ni me contó qué fue al Otamendi, ni que tuvo un retraso, ni nada", explicó.

Alberto Fernández pidió el sobreseimiento de la causa que lo investiga por violencia de género contra Fabiola Yañez

Alberto Fernández se presentó este martes a la declaración indagatoria en la causa que lo investiga por violencia de género y coacción contra la ex primera dama Fabiola Yañez. A través de un escrito, el expresidente negó todas las acusaciones y no contestó preguntas. Además, cruzó al juez Julián Ercolini y al fiscal Ramiro González: "Carecen de condiciones éticas para juzgarme o acusarme".

El exmandatario había señalado en la última una audiencia ante la Cámara Federal que el letrado "me detesta y me quiere preso”. Por su parte, Ercolini completó el jueves la indagatoria a las 39 personas involucradas en el expediente y quedó habilitado para definir la situación procesal del ex presidente y el resto de los imputados.