Elecciones en Córdoba capital: la ciudad elige autoridades

Un total de 1.131.148 de electores están habilitados para votar en 488 escuelas y 3.829 mesas las categorías de intendente y vice, 31 concejales y 5 integrantes para el Tribunal de Cuentas.

En los comicios se utilizará el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS), la misma que se aplica en la provincia y que contiene la oferta electoral de todas las categorías en un solo papel y se elige mediante tilde con lapicera.

Este sábado, la Junta Electoral publicó una solicitada en la que aclara que no habrá multas por no ir a votar. Si bien aclara que el sufragio "es obligatorio", subraya que "no se pondrán multas" por no acudir a las urnas, "por no estar reglamentado".

Quiénes son los candidatos a intendente de Córdoba