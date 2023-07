Elecciones en Córdoba capital: cruces entre Juntos por el Cambio y la Junta Electoral

El guiño de Javier Milei a Mauricio Macri: "El único que no me defraudó"

El jefe de campaña de la coalición opositora, el concejal Juan Negri, aseguró este sábado en un hilo de Twitter que "a poco más de 48 horas de la realización de los comicios para elegir autoridades municipales y a pesar de la insistencia en los requerimientos, (las autoridades) aún no cuentan con información fundamental para ejercer el control legal de la elección".

Fuentes de JxC, cuyo candidato a intendente es Rodrigo de Loredo, confirmaron al medio cordobés La Voz que presentaron una denuncia penal "para que la Justicia investigue la posible comisión de delitos funcionales de los encargados de administrar el proceso electoral".

El comunicado se difundió horas después de que la Junta Electoral publicara una solicitada en la que aclaró que no habrá multas por no ir a votar. Si bien recordó que el sufragio "es obligatorio", subrayó que "no se pondrán multas" por no acudir a las urnas "por no estar reglamentado".

JxC consideró que "es una clara maniobra pergeñada por el oficialismo para que la sociedad no participe. Una verdadera afrenta a la democracia en el aniversario de los 40 años de la misma". En su cuenta de Twitter, Negri afirmó que "es inducir al elector a abstenerse de votar. Y eso es un delito electoral".

La Junta Electoral respondió las acusaciones a través de un comunicado oficial. "Las manifestaciones realizadas por una única agrupación política a escasas horas del acto electoral, pretendiendo poner en duda el accionar de la Junta, implican lisa y llanamente una acometida al derecho inalienable de la ciudadanía para participar en la votación, y constituyen un solapado intento de debilitamiento a las instituciones democráticas", sostuvo.