Una película romántica del '96 para toda la familia llegó a Netflix y está entre lo más visto: de cuál se trata

Narra la historia de dos niñas de nueve años que viven separadas y llevan vidas totalmente diferentes. Amanda es huérfana y vive con su cuidadora social, Diane. Alysse en cambio, es la hija de un magnate de las finanzas.

Cuando las dos coinciden en un campamento descubrirán que tienen más cosas en común de lo que creen. Terminarán intercambiando su identidad y creando divertidas confusiones y aventuras. Ambas unirán sus fuerzas para emparejar al padre rico de Amanda con la bondadosa Diane.

Embed - It Takes Two (1995) Official Trailer - Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen Movie HD