Elecciones legislativas en CABA: Ramiro Marra rompió la veda con un polémico sorteo de u$s10 mil

"Quiero comunicar a todos los que me quieran acompañar el domingo, a los medios de comunicación que me están insistiendo mucho sobre donde va a hacer mi búnker, que me he dado cuenta que no estoy para ese tipo de encuentros. No me parece correcto. Me parece que estamos en un momento de la Argentina donde las discusiones políticas se tienen que dar desde otro lado y no en base a la construcción de festejos y de un gasto de dinero que es totalmente innecesario", señaló en un primer momento Marra.

Luego detalló que pidió un presupuesto "para un búnker modesto, en un hotel modesto y me han pasado u$s10 mil". "Me parece totalmente innecesario, pero para que no crean que me quiero ahorrar ese dinero, he tomado la decisión de sortearlo y que se puedan sumar a través de este formulario. Menos festejo y más devolución hacia los argentinos que está apoyando el cambio de rumbo de la Argentina", concluyó.

Dónde voto en CABA: chequeá el padrón para las Elecciones 2025

La consulta para saber dónde vota cada ciudadano en la Ciudad de Buenos Aires será a través del Padrón Electoral donde es necesario completar el casillero con el número de DNI, seleccionar el género y rellenar el campo de verificación.

Elecciones en CABA: cómo se votará

En estas elecciones de la Ciudad de Buenos Aires se mantendrá el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), estrenado en los últimos comicios porteños, según definió el Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad de Buenos Aires mediante una resolución.

Luego de presentarte ante las autoridades de mesa con DNI, hay que pararse frente a la pantalla de votación en el cuarto oscuro, verificar que todo sea correcto y tocar ‘Imprimir’ para confirmar tu voto. Luego se deberá revisar que la impresión sea correcta, doblar la boleta al medio y depositarla en la urna.

El sistema electrónico preveé la posibilidad de votar en blanco y, en caso de que se altere la BUE, por ejemplo, tachando o escribiendo con una lapicera la parte impresa, el voto será considerado nulo.