El texto que compartió Cristina Kirchner y que critica a Javier Milei: "¿Es o se hace?"

El autor del escrito es el diputado Rogelio Iparraguirre, de Unión por la Patria, quién compartió una extensa reflexión en redes sociales. "Muy interesante. Me encantó", expresó Cristina.

La ex presidenta Cristina Kirchner compartió un escrito del diputado de Unión por la Patria, Rogelio Iparraguirre, en el que se explaya y analiza las actitudes del presidente Javier Milei: "Se siente cómodo cuando luce el traje de economista, pero al que le "molesta que cuestionen sus afirmaciones".

El texto, titulado " ¿Es o se hace? ", critica en duros términos al Presidente y en varias de sus líneas lo vincula a posiciones "mesíanicas" con "inclinaciones místicas" y con fragilidades teórico conceptuales. El escrito fue elogiado por la ex vicepresidenta en sus redes sociales y afirmó: "Muy interesante, me encantó".

Muy interesante. Me encantó. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 16, 2024

Según el legislador tandilense, el Presidente "ha intentado construir desde sus apariciones televisivas 'la imagen' de alguien que sabe", como una suerte de "erudito con espasmos de académico" que se "siente cómodo cuando luce el traje de economista", pero al que le "molesta que cuestionen sus afirmaciones".

"Le molesta mucho. No debate. Descalifica. No responde. Ataca. No contra argumenta. Manda a callar", afirmó Iparraguirre, dando a entender actitudes intolerantes de Milei.

Estas actitudes, considera el legislador de Unión por la Patria, se exarcerbaron en las últimas horas tras los cruces del mandatario con dos mujeres: Cristina Kirchner y la artista "Lali" Espósito. "Fueron dos mujeres las que esta semana lo incomodaron. Se nota. Cuatro entrevistas en poco más de 24 hs y una cantidad incalculable de de publicaciones y reposteos", expresó Iparraguirre.

En otro apartado, el legislador bonaerense observa una dimensión "mística" del mandatario que abonaría a posturas "mesiánicas" por su parte y que apelarían a un halo místico con "las alegorías al judaísmo y la Torá". "El mesías que toma la palabra y emprende la tarea de liberar a los esclavos. Abirles los ojos. Sacar las cadenas", entiende el diputado.

Las repetidas referencias de Milei a Juan Bautista Alberdi, expresa Iparraguirre, serían una "elección selecta" para "justificar el -supuesto- liberalismo" del tucumano ignorando intencionalmente una "tercera etapa" del prócer nacional con obras como "Proceso a Mitre", "El Crimen de la guerra" o "El Faustino".