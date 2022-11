El Papa Francisco envió una carta dirigida a las Madres de la Plaza de Mayo con motivo de la muerte de Hebe de Bonafini , una de sus fundadoras. El Sumo Pontífice destacó "su valentía y coraje en momentos donde imperaba el silencio" y pidió "al Señor que le regale el descanso eterno y no permita que se pierda todo el bien realizado".

"Recuerdo, en el encuentro que tuvimos en el Vaticano, la pasión que me transmitía por querer darle voz a quiénes no la tenían. Su valentía y coraje, en momentos donde imperaba el silencio impulsó y después mantuvo viva la búsqueda por la verdad, la memoria y la justicia. Una búsqueda que la llevó semanalmente a marchar para que el olvido no se apoderase de las calles y de la historia y, el compromiso con el otro, fuera la mejor palabra y antídoto contra las atrocidades que se padecieron", afirmó.

Francisco destacó que "en esta, su última marcha, la acompañamos con la oración pidiéndole al Señor que le regale el descanso eterno y no permita que se pierda todo el bien realizado; y, a Ustedes, las conforte y acompañe para seguir siendo las Madres de la Memoria".

"Rezo por Ustedes; por favor, no se olviden de rezar por mí. Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa las cuide", concluyó el Papa.