El Gobierno volvió a intimar al PRO: "El que no quiere empujar la agenda, está invitado a no participar"

Manuel Adorni se refirió a la posible alianza de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de este año y dio precisión sobre la postura de Javier Milei: “Si efectivamente nos va a unir para sacar a la Argentina adelante, iremos unidos. Si no, no haremos”.

Adorni marcó la diferencia con el Gobierno de Macri: "El gradualismo no está en nuestro vocabulario"

Pensando en las próximas elecciones que se desarrollarán en este 2025 y que el presidente Javier Milei hablara de conformar un “acuerdo total” de La Libertad Avanza (LLA) con Pro , el vocero presidencial Manuel Adorni se mostró tajante a una posible unión. “El que no quiere empujar la agenda, está invitado a no participar”, aseguró .

En esa misma línea, apuntó contra el periodismo y consideró: “ Nosotros no discutimos candidaturas , los periodistas son los que discuten las candidaturas, nosotros nos ocupamos en gobernar. Lo dijimos siempre: e l que quiera sumarse a las ideas o a los vientos de transformación que soplan en la Argentina serán bienvenidos ”.

Sobre la posible alianza con el PRO y el protagonismo que tendrán los actores en el Gobierno, Adorni dejó en claro que “la agenda del gobierno no la compartimos, quien no quiere empujar esa agenda está invitado a no participar o retirarse del gobierno”.

Javier Milei Mauricio Macri

“El presidente Milei invitó al expresidente Mauricio Macri a ponernos de acuerdo para terminar de fulminar al kirchnerismo y lo extendemos a todos los que quieran mejorar el país. Es importante recordar que nos tenemos que unir todos para seguir avanzando”, señaló en Radio Mitre.

Al mismo tiempo agregó: “El Presidente no está dispuesto a que esa unión esté por encima de las ideas, la gente o la honestidad electoral. Si efectivamente nos va a unir para sacar a la Argentina adelante, iremos unidos, Si no, no lo haremos”.

Manuel Adorni comparó la gestión de Mauricio Macri con la de Javier Mieli

Más allá que Manuel Adorni ratificó la invitación del presidente Javier Milei al exmandatario Mauricio Macri, hizo una fuerte comparación de ambas gestiones. El vocero presidencial destacó que el Gobierno de La Libertad Avanza es distinto al líder del PRO porque “hemos cambiado todo en la percepción y deseos que queremos como país”.

“A la Argentina hay que reconstruirla y esa reconstrucción pasa por la economía, la macroeconomía es muy importante y es a lo que estamos abocados como las relaciones con el mundo, la apertura comercial, la libertad de la gente y esas viejas frases nefastas que se usaban como el brote verde e inversiones, es un camino que estamos recorriendo”, sostuvo en declaraciones radiales.

En ese sentido, destacó que Milei “está convencido que lo único imposibles es lo único que no se intenta y que todo lo que uno tiene como norte hay que hacer todo para cumplirlo sin que nos importe las encuestas, las opiniones de la oposición rancia”. “El Presidente tiene la decisión tomada y es sacar a la Argentina de done nos metieron décadas de populismo y el gradualismo no está en nuestro vocabulario”, aseguró.

Fue ahí donde mostró la principal diferencia con la gestión de Macri: “El gradualismo hizo que no hubiese tiempo. Hoy, ante la falta de crédito y de dinero, claramente no había opción. Si hubiese habido, igual hubiésemos elegido el shock. Esa fue la diferencia más clara”.