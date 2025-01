El Gobierno pidió que la muerte de Nisman "no quede impune" y aseguró que fue un asesinato

Luego recordaron lo acontecido en la jornada del 18 de enero del 2015, cuando Nisman "se disponía a presentar ante el Congreso de la Nación los detalles de la denuncia que había realizado públicamente contra la entonces Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y otros funcionarios".

Allí se la acusaba a la ex presidenta de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en relación con su actuación para dejar impunes a los responsables del atentado terrorista a la AMIA".

Luego la Oficina del Presidente electo señalaron que Javier Milei "reafirma su compromiso de procurar que haya justicia" para las víctimas de dicho atentado y por tal motivo recordó la presentación en el Congreso del proyecto de Ley de Juicio en Ausencia que "asegura que los responsables del peor atentado de la historia en suelo argentino no queden impunes".

Sobre el final agregaron que el Poder Ejecutivo "mantiene la confianza de que el Poder Judicial continúe las investigaciones correspondientes para que el asesinato del Fiscal Alberto Nisman no quede impune" y esperan que se sigan "las líneas de investigación de la denuncia que él realizó para que los culpables terminen tras las rejas".

Diego Lagomarsino, sobre Alberto Nisman: "No sólo me mintió a mí, sino también a Sandra Arroyo Salgado"

El perito informático Diego Lagomarsino aseguró en C5N que el exfiscal Alberto Nisman le mintió al pedirle que le prestara un arma para la seguridad de sus hijas. Además, expuso que también le habría mentido a quien fuera su esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado.

"Yo era un empleado que tenía más cercanía con él, pero eso no significa que me contara todo. Me pidió el arma para protección de sus hijas. Eso fue un sábado a la tarde cuando yo voy a su departamento y me convence de darle el arma", detalló quien se encuentra procesado como partícipe necesario en la causa por la muerte, ocurrida el 18 de enero de 2015.

Lagomarsino recordó el diálogo que tuvo con el fiscal encargado de la causa por el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994: "Me dijo que no confiaba en su custodia. Yo tengo custodia, yo sé que si los interceptan, yo quedo solo. Entonces, entiendo que iba bien el hecho de cuidarse. En ese momento me dijo '¿vos sabés lo que es que tus hijas no quieran estar con vos por miedo a que les pase algo?'. Pero después me entero que era mentira porque no estaban con él".

Durante la entrevista en Duro de Domar, el especialista en temas informáticos remarcó que "Nisman le miente a su ex pareja el motivo por el cual vuelve a la Argentina" en medio del viaje que iba a realizar con su hija por su cumpleaños de 15. El periodista Pablo Duggan recordó que le había dicho que se volvía porque "le encontraron algo a mi mamá" y le dejó a su hija en Madrid.

Ante esta cuestión, Lagomarsino expuso que Nisman había sacado su pasaje para volver a la Argentina mucho antes de haber hablado con su exesposa y expresó: "No solo me mintió a mí, sino también a Sandra Arroyo Salgado. Ella dice en su declaración que estaba acostumbrada a que Nisman mienta".

Sobre la investigación de la muerte del fiscal, el perito volvió a dejar en claro que a lo largo de los 10 años que lleva la causa no hay una sola prueba que demuestre que se pudo haber tratado de un asesinato. "Todas las pericias determinaron que Nisman estaba solo, que no hubo ningún tipo de acceso remoto (al departamento de Nisman)".