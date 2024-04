El Gobierno avanza con la creación de las SAD y un club de La Plata podría ser el primer caso

"Con la diputada Juliana Santillán, el diputado Héctor Baldassi, el subsecretario de Deportes Julio Garro y Guillermo Tofoni, trabajamos en los lineamientos para avanzar en la reglamentación de las sociedades anónimas deportivas optativas, en consonancia con el DNU que se encuentra vigente", informó luego el exembajador de Brasil.

En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles que confirmarían que el proyecto comienza a prosperar y el artífice de este avance sería Julio Garro.

"El Gobierno ya consiguió el primer club para avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas. Es de La Plata y llega de la mano de Julio Garro, ex intendente y actual subsecretario de deportes", aseguró a través de la red social X la periodista de C5N Rosario Ayerdi.

Más tarde, debido a las numerosas consultas de los usuarios debió aclarar: "Ante la intensidad de los platenses, dejo algo más: no, no es Estudiantes ni Gimnasia".

El presidente Javier Milei destacó un comentario del exfutbolista Sergio "Kun" Aguero, quien apoyó la posibilidad de que los clubes argentinos se transformen en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), aunque pidió "que no sea obligatorio".

En una de sus habituales transmisiones por Internet, Agüero respaldó la chance de privatizar las instituciones del país, que es una de las ideas del Presidente tras su asunción el último 10 de diciembre: "Digo que podría potenciar a los clubes argentinos y lo sigo sosteniendo. Es lo que pienso y no me voy a callar por lo que pienso, de que los clubes sean privatizados pero que no sea obligatorio, que siempre lo dije".