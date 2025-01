El Gobierno advirtió que es un "error" enviar a la Selección Sub 20 a Venezuela

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que "no se puede confiar" en el presidente Nicolás Maduro, en medio de las tensiones por el secuestro del gendarme Nahuel Gallo.

El Gobierno nacional apuntó contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y calificó de "error" la decisión de enviar a la Selección Sub 20 a Venezuela para que participe del Campeonato Sudamericano, ya que podría ocurrirle "cualquier cosa" al plantel en medio de las tensiones por el secuestro del gendarme Nahuel Gallo.

"Creemos que es un error que la AFA envíe el seleccionado argentino a jugar a Venezuela", sostuvo este domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "En (Nicolás) Maduro no se puede confiar. No podemos confiar en que no ocurra cualquier cosa", remarcó.