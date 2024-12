El devastador testimonio de una jubilada a la que el Gobierno dejó sin medicamentos: "Que nos den veneno y nos maten de una"

"Los remedios me los daban gratis. Soy diabética y los remedios son carísimos. Los remedios psiquiátricos son carísimos. Yo siento como que es un abandono. Que nos den una pastilla, un veneno, y que nos maten a todos de una en vez de matarnos de a poquito", expresó la mujer en diálogo con Radio 10.

"Esto es una cosa tremenda, no solo Milei sino también por la oposición. ¿Qué hace la oposición? ¿Qué hacen los fiscales? ¿Por qué nos abandonan de esta manera? ¿Por qué tanto ensañamiento con la gente de trabajo? Yo trabajé toda mi vida. Mi marido también. A mi nadie me regaló nada. Todo lo que tengo lo tengo a fuerza de laburo", agregó.

García contó que su marido tiene 70 años, fue operado de cadera y de columna y sin embargo ambos tienen que seguir trabajando para poder llegar a fun de mes. ¿No tenemos ningún derecho? No entiendo qué es lo que quieren hacer con la gente que no pertenece a su nivel, a la gente común, a la clase media", indicó.

La jubilada dijo sentirse muy angustiada y contó que su marido "vomitó toda la noche" al enterarse de la noticia. "No sé cuánto vamos a gastar en medicamentos. Es inhumano lo que están haciendo. Alguien tiene que hacer algo".

Por último reconoció qué ella siente miedo de salir a la calle a reclamar por las personas que fueron presas o reprimidas por las fuerzas de seguridad en las distintas marchas que se hicieron contra las políticas de ajuste del Gobierno.

"Yo he salido muchas veces a la calle pero la última vez que fui me asusté cuando metieron presa a esa gente, le hicieron causa y no fui más porque tengo miedo. ¿Qué hago yo si me meten presa o me pegan?", completó.

"QUE NOS DEN VENENO Y NOS MATEN DE UNA, NO DE A POQUITO, ESTO ES TREMENDO"

Alicia García es jubilada y recibía medicamentos gratuitos para la depresión y la diabetes. Su testimonio con Nancy Pazos.



— Radio 10 - AM 710 (@Radio10) December 2, 2024

El PAMI recortó la entrega de medicamentos al 100% para jubilados

El Gobierno nacional recortó la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, que quedó restringido a quienes ganen menos de $388.500, quienes además deberán realizar un trámite de inscripción.

"Adicionalmente a todas las coberturas que tenemos seguiremos garantizando el acceso total a medicamentos mediante el subsidio social para todos aquellos que realmente lo necesiten", señaló el PAMI en un comunicado.

Si bien el parte lo aclara, los jubilados que deseen mantener este beneficio deberán realizar la inscripción en la página del PAMI.

Las condiciones para acceder al subsidio social son las siguientes: