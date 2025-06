Jorge Macri fue reconocido en los Premios Ana Frank por su compromiso con la convivencia y la memoria

"Sin memoria no hay verdad, sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay futuro posible”, sostuvo Jorge Macri durante la ceremonia en el Teatro San Martín.

“Nuestro compromiso es con una Ciudad donde el respeto a la diversidad de pensamiento sea un valor irrenunciable y no haya lugar para la persecución ni para la violencia. Sin memoria no hay verdad, sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay futuro posible”, sostuvo Jorge Macri durante la ceremonia en el Teatro San Martín.