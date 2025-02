Corte Suprema: Mauricio Macri cuestionó el nombramiento por decreto de Lijo y García Mansilla

El líder del PRO tomó distancia del presidente Javier Milei y advirtió que "los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo".

El expresidente Mauricio Macri cuestionó el nombramiento por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema y remarcó que "los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo" .

A través de un comunicado en la red social X, el líder del PRO sostuvo: "La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo".