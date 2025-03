Con un pie fuera del PRO, Horacio Rodríguez Larreta levanta el perfil para disputar la Ciudad

Así lo expresó en el comunicado que publicó en sus redes: “Yo voy a estar, como legislador, como diputado o como senador, para debatir la Ciudad que nos merecemos. La Ciudad que hicimos juntos. La misma que hoy está degradada. Nuestro compromiso es el de siempre: queremos ayudar a que los porteños vivamos mejor. Más que una candidatura o un partido, es momento de caminar otra vez hacia el futuro”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/horaciorlarreta/status/1894157696976257427&partner=&hide_thread=false Vuelvo.



Todos los días elijo un barrio de la ciudad de Buenos Aires y lo camino durante horas. Después de tantos años, reconozco cada calle, cada cuadra. Sé lo que hicimos en cada lugar. Mi vida y la de Buenos Aires se mezclan. A veces no sé dónde termina una y dónde comienza la… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 24, 2025

Enfrentado a Jorge Macri, Larreta planteó que la Ciudad “no está bien” y que es momento de reconocer que “Buenos Aires ya no es lo que era”. “Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la Ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos. Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos”, enumeró.

El diálogo entre ambos está cortado hace tiempo. A tal punto que Rodríguez Larreta ignoró los mensajes que llegaron de las centrales porteñas luego de confirmar sus planes electorales. Lo cierto es que la pelea no es nueva. El desembarco de Jorge Macri en la Ciudad se dio entre diversas críticas a la gestión de su predecesor, como la denuncia por irregularidades en la licitación de las grúas de acarreo. También recuerdan el día que apareció una rata en un móvil y, con un juego de palabras cargado de chicanas, Jorge Macri habló de “ordenar lo que desordenó la rata”.

En el mundo Larreta ven que la Ciudad perdió y rompió el método que tenía. La mirada que prima es la de un Jorge Macri más político que gestor, por eso ven riesgosa la decisión de desdoblar los comicios en un contexto donde consideran que el Gobierno porteño puede quedar expuesto.

Fue Laura Alonso, vocera del Gobierno porteño, quien salió a contestar públicamente y habló de una situación de “sorpresa por la agresividad del ataque”, al que catalogó de “injusto”. “Estamos muy ocupados y preocupados en resolver los problemas de todos los días, que son muchos; y en pensar una Ciudad y planificarla. No estamos para discutir con el señor Larreta”, afirmó en declaraciones radiales.

La identidad

En su comunicado, Rodríguez Larreta también atacó de lleno al PRO, al advertir que perdió su identidad tras el rol que decidió asumir frente al gobierno de Javier Milei. “El PRO debió haber ejercido de forma constructiva su rol como oposición. Para eso nos votaron”, enfatizó. Su salida quedará oficializada una vez que se concrete la alianza entre los amarillos y los violetas. “Si el PRO no está en los valores que fundaron al PRO yo voy a estar afuera”, anticipó esta semana en declaraciones a la prensa.

Sin vínculo alguno con los principales líderes amarillos, aunque algunos en privado celebraron su decisión, el exjefe de Gobierno porteño buscará competir en las tres categorías electorales con candidatos propios, un quiebre que se va a plasmar en el armado parlamentario. Sin embargo, por el momento prefieren no hablar de estructuras. En un escenario de posibles acercamientos, hablan de priorizar las ideas antes que la acumulación. Es allí donde la Coalición Cívica (CC) aparece como el espacio con más probabilidades de generar una “alianza de valores", dado que ahí ven una coincidencia de banderas.

Algo de eso planteó Larreta esta semana en su reaparición en los medios, en una nueva versión donde se lo escuchó sin el coucheo habitual que lo supo caracterizar. Allí habló de las bases que busca construir y también reflexionó sobre el golpe que significó la derrota electoral. “Estaba convencido de que iba a ser presidente desde los 10 años, no me lo esperaba”, reconoció.

Ante la consulta de un posible gran frente, en el larretismo tampoco ven una alianza con el radicalismo porteño. En particular son críticos de las intenciones y del rol que viene llevando adelante Martín Lousteau, al que califican de “irresponsable” porque pone “palos en la rueda al Gobierno”.

De cara a lo que viene, Larreta mantendrá las recorridas por diversos barrios porteños hasta completar todas las comunas, la principal actividad que hoy ocupa su agenda. El objetivo es seguir escuchando a los vecinos y recorrer algunas obras que formaron parte de su gestión. También ampliará la agenda de medios, en donde buscará mantener el tono más “nítido” que expuso en las recientes entrevistas.

La reconfiguración de fuerzas y la posibilidad de que en la Ciudad también compitan candidatos de peso como Patricia Bullrich o el propio Mauricio Macri, generan un escenario abierto en el distrito porteño y un desafío particular para el Pro en el distrito que lo vio nacer, crecer y consolidarse.