Horacio Rodríguez Larreta: "Hoy no sé qué es el PRO, perdió identidad"

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta aseguró este jueves que "el PRO perdió identidad" a partir de su cercanía al presidente Javier Milei y reiteró que se presentará como candidato en las próximas elecciones legislativas, aunque no supo decir en qué espacio político.

"Yo dije hace un año que no había que entregarle el PRO a (Javier) Milei. Hoy no sé bien qué es el PRO, perdió identidad", aseguró el ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, que perdió la interna en las PASO con Patricia Bullrich, en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.