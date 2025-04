En medio de las definiciones por el calendario electoral en Provincia, Axel Kicillof realizará un anuncio este lunes

El fin de semana hubo una reunión entre Kicillof, el diputado Máximo Kirchner y el exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa para intentar alcanzar un acuerdo pero, según trascendió, aún no se alcanzó una síntesis que conforme a las partes.

El martes la legislatura bonaerense debatirá el proyecto para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y definir si las elecciones generales bonaerenses se realizarán el mismo día que las nacionales o si habrá desdoblamiento.

Ante esa situación, y ante la convocatoria de la conferencia, se especula que el gobernador podría adelantarse a la decisión del legislativo y anunciar este lunes un decreto que modifique el sistema y cronograma electoral.

Massa llamó a contribuir a la unidad en medio de la interna del peronismo

El sábado Massa encabezó un encuentro del Frente Renovador donde aseguró que el momento actual del país "amerita que no haya egos ni caprichos", e hizo un llamado a la unidad en medio de la interna entre Kicillof y Cristina Kirchner.

"El momento del país amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos. Y que tengamos todos una posición de estar dispuestos a ceder y estar dispuestos a tender la mesa para tratar de acercar siempre las partes", aseguró Massa durante un encuentro en la ciudad de San Fernando.

Sobre el debate interno por el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires, Massa sostuvo: "No sé si es con concurrencia o desdoblamiento posterior o anterior, antes de esto hay que resolver un paso previo: ¿hay o no hay vocación política de construir algo colectivo?¿Es en unidad o no? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este gobierno? ¿si o no? Después discutamos la táctica".