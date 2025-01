Un argentino y su hijo murieron en el avión que chocó con un helicóptero en Washington

"Tristemente no hay sobreviviente alguno. Fue una noche oscura para nuestra nación, una tragedia de proporciones horribles", expresaron desde la Casa Blanca. El hecho ocurrió cuando el vuelo 5342 de American Airlines que había partido de Wichita, chocó con un helicóptero Sikorsky H-60 durante una maniobra de aproximación a la pista 33. Los restos cayeron al río Potomac.

Entre la lista de fallecidos se encuentra un argentino junto a su hijo de 13 años, que practicaba patín artístico, gran parte de los pasajeros eran patinadores o entrenadores. Entre ellos también se encontraban Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, una emblemática pareja de patinaje artístico que ganó el Campeonato Mundial en 1994.

Además, en una rueda de prensa, un miembro del equipo que investigará el accidente aseguró que "nuestra intención es tener un informe preliminar dentro de 30 días. El informe final se emitirá una vez que hayamos completado toda nuestra investigación y determinación de hechos".

También confirmaron que se encontraron dos de las cajas negras del avión de American Airlines, de las cuales pueden recuperar datos y las grabaciones dentro de la cabina del piloto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, brindó en el día de ayer una conferencia de prensa donde no dio a conocer los motivos del accidente, pero apuntó al piloto del helicóptero como principal responsable de la tragedia.

También Trump apuntó contra las administraciones de Joe Biden y de Barack Obama: "Cambié los estándares de Obama de muy mediocres en el mejor de los casos a extraordinarios. Recuerden eso. Solo las personas con mayor aptitud, con el mayor intelecto y con una mentalidad superior, podían optar a ser controladores aéreos. Eso no era así antes de llegar allí".

En el accidente que ocurrió en el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington D.C entre un avión y un helicóptero militar no hubo sobrevivientes, y entre los fallecidos se encuentran varios campeones de patinaje artísticos de élite, según confirmaron distintas fuentes a medios estadounidenses.

El patinador Jon Maravilla indicó que 14 patinadores podrían haber abordado ese vuelo, al que él no pudo acceder porque no lo dejaron subir con su perro. “El agente del mostrador de facturación de pasajeros me dijo que mi perro era demasiado grande para llevarlo. Decidimos ir en coche”.

La agencia rusa Ría confirmó que entre los deportistas estaban Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, una emblemática pareja de patinaje artístico que ganó el Campeonato Mundial en 1994. Su agente deportivo informó sobre su presencia.

La Asociación de Patinaje Artístico de Estados Unidos confirmó que había muchos patinadores y el medio norteamericano The Washington Post advirtió que “un portavoz de US Figure Skating se negó a especificar un número”.

“La Unión Internacional de Patinaje Artístico (ISU) y la comunidad mundial de patinaje están profundamente conmocionadas por el tráfico accidente que sufrió un vuelo de American Airlines en Washington, DC anoche. Nos rompe el corazón saber que entre las personas a bordo se encuentran patinadores artísticos, junto con sus familias, amigos y entrenadores”, indicó la misma ISU.

Y concluyeron: “Nuestros pensamientos están con todos los afectados por esta tragedia. El patinaje artístico es más que un deporte: es una familia muy unida y nos mantenemos unidos. Seguimos en estrecho contacto con US Figure Skating y ofrecemos todo nuestro apoyo durante este momento increíblemente difícil”.