Italia: al menos dos muertos y nueve heridos tras una explosión en un depósito de combustible

Una poderosa explosión fue reportada en distintas partes de la provincia de Florencia, Italia, tras un incidente en el depósito de gas… pic.twitter.com/0d0KMDKrSE — Global Network News (@iluminnatii) December 9, 2024

En las instalaciones se almacena combustible, diesel y queroseno. Mide alrededor de 170.300 metros cuadrados. Luego del hecho, las autoridades pidieron a los vecinos que viven cerca de la zona que permanezcan en sus casas y cierren las ventanas por los riesgos para la salud derivados del humo.

Por su parte, Eni marcó que inició una investigación para establecer el motivo de la explosión. Además, detalló que las llamas alcanzaron un área de carga, aunque no llegaron a los tanques de almacenamiento que se encontraban en las inmediaciones.

Incendio en un hotel en Mar del Plata: varios huéspedes saltaron por la ventana para escapar del fuego

El hotel Reinas del Mar en Mar del Plata se incendió el viernes y varios huéspedes tuvieron que saltar por la ventana para escapar del fuego. El foco se inició en el segundo piso del edificio y se extendió rápidamente, un video muestra el momento donde dos personas deciden arriesgar su vida y arrojarse al vacío.

En redes sociales se viralizó un video donde se puede observar como dos personas saltan desde un segundo piso a una terraza para poder escapar del fuego y el humo. El hotel donde ocurrió el siniestro está ubicado en Catamarca al 1100, en el cruce de las calles 11 de septiembre y Balcarce, en la zona de La Perla.

Según explicó el dueño del hotel, Daniel, para en diálogo con la periodista Jimena Paternoster para C5N, en el espacio se alojan en su mayoría estudiantes universitarios. "Ante la primera alerta de fuego, subimos, sofocamos el incendio, no sabíamos que era porque había mucho humo", señaló.

"Había mucho humo que tendió a subir, se evacuó en dos minutos, no había nadie en el hotel. Dos chicas lesionadas porque al no ver y no entender lo que pasaba entraron en pánico y se tiraron hacia el techo de la cochera", continuó su relato.