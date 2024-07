Incidentes en la embajada venezolana en Argentina tras la lectura de los resultados

Los venezolanos residentes en Argentina habilitados para votar lo podían hacer en la embajada ubicada en Avenida Luis María Campos al 170 del barrio porteño de Palermo.

Allí se concentró una amplia cantidad de venezolanos que esperaron hasta largas horas de la noche, por los resultados que definirán el futuro de su país. "Estoy luchando para que Venezuela sea libre. Toda mi familia está en Venezuela. Me emociona que todos estemos con la fe puesta de que el Gobierno va a caer", contó una ciudadana venezolana en comunicación con C5N.

"Estoy sensible porque mi bebé no conoce a mi familia. No conoce a sus abuelos ya que hace seis años que estoy acá y no he podido volver", contó otra mujer con su hijo a cuestas. La mujer relató que vino al país en el 2018 por la crisis en su país.