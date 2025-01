Hamás liberó a cuatro mujeres soldado israelíes en Gaza en la segunda entrega de rehenes

Las cuatro fueron apresadas en la base de Nahal Oz, cerca de la frontera con Gaza. Formaban parte de una unidad encargada de monitorear amenazas a lo largo de la frontera. Una quinta soldado de su unidad, Agam Berger (20), fue capturada con ellas pero no estaba en la lista.

Se trata del segundo grupo de rehenes liberadas por el grupo desde que se acordó un alto el fuego, la semana pasada, cuando el grupo terrorista entregó a Romi Gonen, Emily Damari y Doron Steinbrecher.

Emily Damari, Doron Steinbrecher y Romi Gonen Hamás Gaza rehenes liberadas Romi Gonen, Emily Damari y Doron Steinbrecher fueron liberadas por Hamás el pasado domingo. X @GabyLob

De la lista original de 33 rehenes que serán liberados en la primera fase del acuerdo de alto el fuego, quedan dos mujeres civiles: Arbel Yehud, de 29 años, y Shiri Silberman Bibas, de 33.

Ante esto, el gobierno de Israel denunció este viernes que Hamás incumplió el acuerdo de intercambio de presos por rehenes firmado en Egipto. Lo hizo al recibir el nombre de las cuatro mujeres soldado que fueron liberadas el sábado 25 de enero y denunciar que la lista viola los términos del acuerdo de tregua, ya que estaba previsto que en primer lugar recuperarían la libertad personas civiles.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, mantuvieron un encuentro donde analizaron los pasos a seguir ante el incumplimiento. The Times of Israel, confirmó que Israel aceptó la liberación de los cuatro rehenes nombrados por Hamas después de decidir que la violación no era lo suficientemente grave como para cancelar el acuerdo.

Por su parte, Israel deberá liberar a unos 200 prisioneros palestinos. También está previsto que los soldados israelíes se retiren de posiciones clave de Gaza, lo que permitirá que más palestinos desplazados regresen a los territorios del norte.