El papa Francisco condenó el ataque israelí que mató a siete niños en Gaza

"Ayer bombardearon a niños. No es la guerra, es una crueldad. Y quiero decirlo porque es algo que me conmueve ", expresó Francisco este sábado en el Vaticano, tras enterarse de la noticia de la mano de la única iglesia católica en la Franja de Gaza.

Gaza La ONU advirtió que sólo está recibiendo el 30 por ciento de los suministros alimentarios que pide. PNUD

Eso no es todo, sino que el Papa también criticó a las autoridades israelíes tras no haber dejado entrar al cardenal Pierbattista Pizzaballa: "Ayer no dejaron entrar al patriarca en Gaza, como habían prometido".

Por otra parte, el portavoz de Defensa Civil, Mahmud Basal, informó: "Una masacre de la ocupación dejó diez mártires en la familia Khalla, blanco de un bombardeo aéreo contra su domicilio en Jabaliya".

En los últimos meses, el papa Francisco pidió reiteradas veces por la paz entre ambas partes, "la guerra es siempre una derrota en la que los que más ganan son los fabricantes de armas, por favor recen por la paz”. Y añadió "hay mucho sufrimiento allí, en la guerra. Recemos por la paz entre Palestina e Israel, para que sean dos Estados libres y con buenas relaciones. Recemos por la paz”.