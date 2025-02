El papa Francisco bromeó sobre su estado de salud: "Siempre llaman a la desgracia"

Ante las especulaciones que surgieron en redes sociales sobre su supuesta muerte, el sumo pontífice recibió a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. A pesar de sufrir una neumonía bilateral, el argentino no dudó en hacer un chiste al respecto: "Alguien rezó para que me fuera al Paraíso, pero Dios decidió dejarme aquí".

A pesar de estar enfermo, el papa Francisco no perdió el sentido del humor.

El papa Francisco continúa internado en un hospital de Roma por una neumonía bilatera l, a pesar de que su estado es delicado, no pierde la oportunidad de mostrarse tal cual es. Durante la visita de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, ante las especulaciones por la muerte del sumo pontífice, este bromeó: "Alguien rezó para que me fuera al Paraíso, pero Dios decidió dejarme aquí".

Sin embargo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, decidió ir a visitar a Francisco, ante la cantidad de especulaciones y rumores que recorrieron las redes sociales sobre la muerte del sumo pontífice. "Los médicos me han dicho que necesito tomarme un tiempo. No debo reunirme con mucha gente y no puedo trabajar mucho aquí", expresó Francisco.

"Los médicos me han dicho que debo tener cuidado con mi salud, o iré directo al cielo", añadió en conversación con Meloni, que si bien duró poco tiempo debido a su cuadro de salud, los médicos esperan que esta situación mejore con el correr de los días.