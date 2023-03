Ecuador: el Parlamento debate el informe a favor de un juicio político al presidente Lasso

"Con 71 asambleístas se instala la sesión No. 851 para conocer, analizar y resolver respecto del Informe de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la corrupción en el caso denominado El Gran Padrino", anunció el órgano legislativo en Twitter.

Con seis votos a favor de la moción y uno en contra, la Comisión recomendó el pasado miércoles que el pleno del Parlamento interpele a Lasso y lleve a cabo su enjuiciamiento político por una presunta red de corrupción y vínculos con el crimen organizado en empresas estatales.

El caso, que es investigado por la Fiscalía General del Estado bajo la carátula "Caso Encuentro", se relaciona con una trama de venta de cargos y contratos en el gobierno, supuestamente dirigida por el empresario Danilo Carrera, quien es cuñado del mandatario.

El tema causó un gran escándalo y, hace dos semanas, la renuncia del hasta entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, señalado como presunto beneficiario.

Antes del inicio del debate, el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Nery Padillas, instó a los legisladores a votar a favor del informe, que en 218 páginas expone la supuesta responsabilidad de Lasso en los hechos denunciados, de los cuales considera tuvo conocimiento, pero optó por no denunciarlos.

"Aquello nos da un mensaje claro a todos los ecuatorianos, que Guillermo Lasso no tiene la capacidad moral de dirigir este país por su incapacidad, por su indolencia"; expresó el dirigente.

La aprobación del informe no vinculante requiere 70 votos. No obstante, si este es avalado, no significa el inicio automático del juicio político a Lasso, ya que para ello es necesario que un legislador formalice la solicitud con el respaldo de al menos 46 legisladores.

Según informó el diario El Comercio, la bancada de la opositora Unión por la Esperanza, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-17), anunció que presentaría dicho pedido. Posteriormente, la misma deberá ser calificada por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y enviada a la Corte Constitucional (CC).

En caso de recibir del visto bueno del tribunal, la propuesta regresaría al CAL, que lo redireccionaría a la Comisión legislativa de Fiscalización, que debe pronunciarse al respecto, y, recién si esta recomienda el juicio político, se dará paso a este trámite, que solo podrá ser aprobado por 92 votos.

Si finalmente Lasso es sancionado, deberá asumir la presidencia del país el vicepresidente, Alfredo Borrero, por el resto del período presidencial, hasta 2025.