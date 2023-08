Decretaron prisión provisional para Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano

Daniel Sancho está acusado de asesinar el martes pasado a Arteaga, de 44 años, y desmembrar su cuerpo sin vida en un hotel de la isla de Koh Phangan.

El sábado, Daniel se declaró culpable y fue detenido. Según la policía tailandesa el joven había asegurado que el motivo del asesinato fue que Sancho tenía "celos" de Arrieta Arteaga y temor de que “le engañara”.

Sin embargo, el Daniel, hijo del actor español Rodolfo Sancho, reconoció el domingo en declaraciones que es culpable del asesinato, pero aseguró que lo hizo porque "se sentía su rehén de Arrieta Arteaga".

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Sancho. “Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba”, agregó.