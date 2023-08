Crisis en Ecuador: largas filas esperando atención en los hospitales públicos

"No es como antes; en el tiempo del señor (Rafael) Correa tuvimos escuelas, universidades, hospitales, carreteras, seguro social. Ahora mi jefa no me pagó y estoy sin trabajo", comentó una mujer en una larga fila en las afueras del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito.

La consultada aseguró que "no hay medicinas, no hay atención médica; tenemos que estar esperando la voluntad a la hora que nos toque".

"Es muy pésima la salud, no hay atención. Este gobierno ha abandonado la salud para el pueblo ecuatoriano", opinó otro hombre que también esperaba atención en la guardia del centro de salud, manifestando su descontento con el gobierno de Guillermo Lasso.

Las claves de una economía dolarizada a un día de la elecciones en Ecuador

Ecuador elige el domingo 20 de agosto a su nuevo presidente entre ocho candidatos, en medio de un clima de creciente violencia e incertidumbre política y social. La periodista de C5N, Paula Marussich, junto a un gran equipo periodístico, realiza una cobertura especial y recorrió un mercado popular en Quito para entender las claves de una economía dolarizada.

Las elecciones presidenciales y legislativas serán anticipadas ya que el actual presidente, Guillermo Lasso, disolvió en mayo pasado la Asamblea Nacional luego de que el Congreso aprobara llevarlo a enjuiciamiento político. Incluso todos los candidatos a la presidencia tienen la particularidad de que casi ninguno es postulado por una fuerza propia, sino que encabezan alianzas que les ofrecieron sus estructuras partidarias.

En lo que respecta a temas económicos, una última encuesta arrojó que el 90 % del pueblo ecuatoriano tiene un gran consenso a favor de la dolarización, "porque lo que ellos creen, sin meterse en otras variables de la economía, y se centran es en la cuestión de la inflación, que hoy es de apenas un 2%", señaló.