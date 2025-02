Bukele le ofreció las cárceles salvadoreñas a Trump para criminales deportados de Estos Unidos

Bukele Tweet 4-2-25.JPG

Ante este panorama, Bukele se reunió con Marco Rubio, el secretario de Estados Unidos, y anunció que El Salvador aceptará a extranjeros deportados ilegales de cualquier nacionalidad. Además, el presidente salvadoreño publicó un mensaje en X donde brindó más detalles.

"Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra mega prisión (CECOT) a cambio de una tarifa", añadió Bukele, el cobro que se podría realizar a Estados Unido no será alta (en costo) pero "significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario", subrayó.

Como Javier Milei con Lali Espósito, Donald Trump confronta a Selena Gómez

Luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos anunciara unas 956 detenciones en el marco de las medidas del Donald Trump contra los migrantes indocumentados, la actriz y cantante Selena Gómez expresó su angustia a través de las redes sociales. Y desde la Casa Blanca respondieron con un duro video contra ella, algo así como lo que Javier hizo con Lali Espósito aunque Donald Trump no lo hizo desde su cuenta personal sino a través de una institucional.

Con un video donde se la podía ver llorando, la ex Disney señalaba: "Solo quería decir que lo siento mucho, toda mi gente está siendo atacada, los niños... No lo entiendo. Lo siento mucho, ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo".

Donald Trump y Selena Gomez

Sin embargo, la publicación fue eliminada minutos después generando la preocupación de sus fanáticos, cuya cuenta en esa red social tiene 422 millones de seguidores. “Aparentemente no está bien mostrar empatía hacia la gente”, escribió en una historia posterior, dando cuenta de que había sido criticada por su expresión.

La artista se convirtió en los últimos años en una de las más comprometidas con la causa, debido a que es nieta de migrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos desde México. “La migración va más allá de la política y los titulares. Es una cuestión humana, que afecta a personas reales, que desmantela vidas reales”, escribió en un artículo para la revista Time en 2019.

En este contexto, desde el gobierno del recién asumido Donald Trump respondieron a la publicación de la actriz con un video donde reunieron el testimonio de tres mujeres cuyos hijos supuestamente fueron asesinados por personas indocumentadas.

"Mamás de víctimas de extranjeros ilegales critican a Selena Gómez" se titula el contenido con el que critican directamente a la joven. ”Al ver ese video, es difícil creer que sea realmente genuina y real porque ella es una actriz", expresa una de las mujeres. en el video publicado por la Casa Blanca en sus redes sociales.