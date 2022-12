Una multitud recibió a Lautaro Martínez en Bahía Blanca

"Sin dudas, después de 36 años, traer la Copa de nuevo a casa es el sueño de todo chico, de todos los argentinos. Espero que lo hayan disfrutado y lo disfruten por mucho tiempo", declaró Lautaro durante el acto de homenaje realizado en el Teatro Municipal, donde también fueron reconocidos el árbitro Facundo Tello y otro integrante de la Selección, Germán Pezzella , que no estuvo presente.

"Llevamos a Argentina a ganar tres títulos en un año y medio. Es muy difícil. La Copa del Mundo costó traerla. Quedamos en la historia y eso no nos lo va a quitar nadie. Necesitábamos poner a Argentina en el lugar que se merecía. Es increíble pensar que le ganamos a Brasil a Maracaná, a Italia en Wembley y a Francia en Doha. Sólo queda disfrutar" , añadió Lautaro, muy emocionado por ser reconocido en su ciudad natal.

El recibimiento en las calles

Los bahienses se congregaron en pleno centro de la ciudad para ovacionar al flamante campeón del mundo. La cuenta de Twitter @MGGiova compartió un video donde se puede observar la enorme cantidad de vecinos que saludaron a Martínez.

Embed Una de las frases más resonantes de la conferencia de prensa de Lautaro Martínez en el Teatro Municipal fue cuando habló del hipotético quinto penal vs Francia: "Si me tocaba, le iba a pegar fuerte y al medio, como lo hacía mi viejo".#BahíaBlanca #Argentina #Qatar2022 pic.twitter.com/d9QHhrm9zx — Mauro Gustavo Giovannini (@MGGiova) December 23, 2022

Facundo Tello dijo que disfrutó "muchísimo" el Mundial de Qatar

El árbitro Facundo Tello, quien participó del Mundial Qatar 2022, también fue reconocido como Ciudadano Ilustre por las autoridades de Bahía Blanca y señaló que pudo "disfrutar muchísimo" su experiencia profesional en el certamen.

"Lo disfruté muchísimo, todavía no tomo real dimensión de lo que me tocó pasar desde lo personal, porque no podría haber esperado un escenario mejor", agregó el juez, haciendo referencia también a su felicidad por la conquista de la Copa del Mundo de parte del seleccionado argentino.