Ángel Di María: "La alegría que tengo no tiene explicación".

Al término del encuentro, el delantero argentino no pudo contener la emoción y la alegría por ser campeón del mundo en el que pudo haber sido su último mundial.

"La alegría que tengo no tiene explicación. Poder vivirlo con mi familia, poder haber tenido esa revancha que no tuve en el 2014. No tengo palabras", dijo el Di María en una entrevista pospartido.

"Maracana, en Wembley y ahora acá, en los tres partidos. Todavía no caigo sinceramente no puedo creer lo que pasó en este último tiempo", agregó el fideo.

El gol de Di María, la emoción y el llanto

El jugador de Juventus fue factor de desequilibrio por la banda izquierda, generó el penal del 1-0 y anotó el segundo con una definición de su calidad tras un contraataque perfecto de la Argentina.

Al convertir, el Fideo celebró haciendo con las manos el clásico corazón que siempre le dedica a su familia y luego quebró en llanto abrazado por sus compañeros.