Vacaciones en Bariloche 2025: la belleza natural que sí o sí tenés que visitar

Un espejo de agua entre montañas, volcanes y senderos. Hay un lago que vibra con aventuras, paisajes y secretos que no todos conocen.

Las montañas nevadas y el cielo abierto tienen una forma particular de imponer respeto en San Carlos de Bariloche. En el sur del país, donde los lagos no son solo postales sino parte del ritmo diario, hay uno que se roba todas las miradas. El Nahuel Huapi no es cualquier lago; es un protagonista que forma parte de uno de los Parques Nacionales más importantes del país.