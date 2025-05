Vacaciones en Bariloche 2025: el destino mágico que pocos contemplan

Algunos lugares parecen salidos de un cuento. No porque tengan castillos o dragones, sino porque despiertan algo especial con solo poner un pie allí. En Bariloche, hay uno que lleva un nombre curioso y una energía aún más particular: la Cascada de los Duendes. No se trata de un parque temático ni de una escenografía; es pura naturaleza. Y aunque no hay garantía de toparse con duendes de verdad, la sensación de estar en un rincón mágico es muy real.