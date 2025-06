Soy médico experto en obesidad y esto es lo que tenés que hacer para bajar de peso

Si bien la comida está presente en las conversaciones respecto al peso del cuerpo, hay un factor importante que no consideramos.

El doctor Robert Lustig , neuroendocrinólogo especializado en obesidad, la ciencia de la nutrición y el azúcar, indicó que, si bien la gran mayoría presta atención a no consumir alimentos malos en materia nutricional, hay que poner el foco en otro lugar que es igual de peligroso para nuestra salud.

Si bien el pensamiento popular sugiere que las calorías se deben evitar por el lado de las hamburguesas u otras comidas rápidas, hay que tener cuidado con los líquidos que consumimos, ya que aquí también suelen concentrarse los excesos de valores que luego conducen a algún trastorno alimenticio de este tipo.

Licuado obesidad 1 Freepik

Recomendación del médico experto en obesidad para bajar de peso

“Analizar detenidamente qué y cuánto bebemos no solo es un primer paso importante para perder peso, sino que necesario”, explica el doctor Lustig. En ese sentido, hay muchas bebidas populares que cuentan con la misma cantidad de calorías que una comida. “Las calorías líquidas son peores que las calorías sólidas”, agrega el especialista.

Esto se debe a que tanto las bebidas gaseosas azucaradas como los jugos de fruta y bebidas energéticas no suprimen la grelina -la hormona del hambre-, por lo que no sacian y las personas suelen seguir comiendo más. En esa línea, una investigación llegó a la conclusión de que que quienes consumen cientos de calorías líquidas no reducen su ingesta de alimentos sólidos posteriormente. Por otra parte, las bebidas con más calorías son las gaseosas, los jugos, el alcohol y las bebidas deportivas.

Gaseosa bebida Freepick

Hay que mantener un recuento consciente de los líquidos que consumimos. En esa línea, la nutricionista de Mayo Clinic, Katherine Zeratsky recomendó: “Si podemos eliminar 500 calorías de las bebidas, deberíamos ver un cambio positivo”. Para quienes consumen muchos líquidos dañinos, pueden probar con reducir gradualmente las calorías de sus bebidas. Por ejemplo, si alguien disfruta del gas, puede optar por una soda en vez de una gaseosa.