La inteligencia artificial reveló cinco justificaciones ideales para no ir a una juntada que no deseas o no tienes ganas sin dar demasiadas explicaciones.

La inteligencia artificial tiene algo para decir, en base a la recopilación de millones de datos, sobre los modales y, en particular, cómo declinar amablemente una invitación , por lo que llegó incluso a plantear las mejores cinco excusas para no ir a un evento .

Este tipo de diálogo puede ser tan desafiante como necesario para muchas personas, que por distintos motivos ven modificadas sus posibilidades y encuentran que no pueden asistir a una cita que ya concertaron. Al momento de comunicar que “se bajan” , les surge la disyuntiva de dar o no una excusa en su mensaje .

Mientras la mente humana busca desentrañar la conveniencia de ambas opciones, la IA puede aportar una visión del asunto basada en distintas fuentes de información. Una de las opciones es Grok, la Inteligencia desarrollada por la empresa xAI, propiedad del billonario Elon Musk, y que surgió como una aplicación incorporada a la red social X.

Desde esta plataforma, si se tiene en cuenta que sus respuestas revisten las precauciones que corresponden a una tecnología experimental, la IA de X aventura las mejores cinco excusas para no ir a un encuentro o juntada que uno no desea o no quiere.

Qué excusas podés poner para no ir a un evento según la inteligencia artificial

Frente al pedido de cinco excusas para no asistir a un evento, la IA de X elabora un listado de justificaciones simples, creíbles y que no dependen de terceros ni de elaborar demasiado. Lo mejor de estas es que son rápidas de comunicar (un mensaje corto basta), no generan sospechas y te libran sin complicaciones, sostiene antes de presentar las mejores cinco justificaciones para no ir a un encuentro a continuación:

“Me siento un poco mal del estómago” : esta excusa de trasfondo médico es algo común , nadie lo va a cuestionar demasiado y no requiere evidencia . Grok también resalta que es una excusa que se sostiene sola y no invita a preguntas incómodas.

: esta excusa de trasfondo médico es , nadie lo va a cuestionar demasiado y . Grok también resalta que es y no invita a preguntas incómodas. “Tuve un imprevisto con una entrega urgente en casa” : basado en el estudio de sus fuentes, la IA concluye que aducir una complicación logística suena razonable (un paquete, algo de mantenimiento, etc.) y es lo suficientemente vago como para que no pidan detalles. “Todos saben que esas cosas pasan”, elabora.

: basado en el estudio de sus fuentes, la IA concluye que aducir una suena razonable (un paquete, algo de mantenimiento, etc.) y es lo suficientemente vago como para que no pidan detalles. “Todos saben que esas cosas pasan”, elabora. “Me duele la cabeza horrible desde la tarde” : definida por la IA como “un clásico infalible” , considera que es creíble porque le pasa a cualquiera , y nadie va a verificar si es cierto o no. Para redondear la excusa, recomienda añadir un ‘espero mejorar mañana’ para sonar comprometido.

: definida por la , considera que es creíble porque , y nadie va a verificar si es cierto o no. Para redondear la excusa, recomienda añadir un ‘espero mejorar mañana’ para sonar comprometido. “Me quedé sin batería en el coche y no arranca” : los problemas con el auto son para Grok “una excusa universal” . Según la IA, es fácil de decir, no requiere que alguien más lo corrobore y justifica no moverte de casa.

: los son para Grok . Según la IA, es fácil de decir, no requiere que alguien más lo corrobore y justifica no moverte de casa. “Estoy terminando algo importante que me surgió de repente”: para que funcione, la IA recomienda envolver este comentario con misterio. No especificar qué es, solo que es prioridad y te roba el tiempo. Suena responsable y nadie va a indagar.

“El truco”, sostiene la IA es no alargar la frase ni justificar demasiado: ”Si das muchas vueltas, parece que estás buscando una excusa sin fundamentos”.