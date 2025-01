Cuáles son las mejores canciones para entrenar según la inteligencia artificial

Descubrí qué temas musicales de 2025 que no pueden faltar en tu playlist para ir al gimnasio, según ChatGPT.

Te mostramos la playlist 2025 que no te podes perder, para ir al gym o en los lugares que elijas para ir a entrenar.

Uno de los propósitos de Año Nuevo más recurrentes es empezar a ir al gimnasio o hacer ejercicio . Sin embargo, también es de los más difíciles de cumplir , ya sea por no tener el tiempo suficiente o por falta de motivación . Para este último caso, siempre es de gran ayuda realizar los entrenamientos con música que brinde energía , por lo que la Inteligencia Artificial, ChatGPT, enumeró las mejores canciones para mantenerse activo .

Qué canciones son las mejores para entrenar según la inteligencia artificial

Inicio: Calentamiento (Ritmo medio)

1. Ciudad mágica - Tan Biónica

2. On Top of the World - Imagine Dragons

3. Arriba - Bándalos Chinos

Parte principal: Alta intensidad (Ritmo explosivo)

4. Canguro- Wos

5. Can't Hold Us - Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton

6. Run the World (Girls) - Beyoncé

7. La bomba - Los Auténticos Decadentes

8. Believer - Imagine Dragons

9. Titanium - David Guetta ft. Sia

Final: Resistencia y enfriamiento (Ritmo constante)

10. Wacha - KHEA ft. Duki

11. La Cobra - Jimena Barón

12. Persiana americana - Soda Stereo

13. Eye of the Tiger- Survivor