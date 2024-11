Yerbateros en Misiones confirmaron un paro provincial a partir del lunes

La medida, que incluye la no provisión de materia prima a las empresas, con cortes de ruta en distintas localidades para evitar que la yerba llegue a las fábricas, fue fundamentada por Hacklander: "Toda esta problemática arrancó en el mes de diciembre cuando aparece el decreto 70/23 (DNU) que nos dejó prácticamente en la calle a todos los productores. Somos más de 13.500 productores, y 15.000 familias de trabajadores", aseguró.

Ante la consulta por la falta de yerba en las góndolas de los supermercados, el productor yerbatero aseveró: "Es imposible que no haya stock en góndola, pero con el paro puede disminuir el número de paquetes en los depósitos de las empresas. Al no tener una regulación, no tenemos un precio de referencia que cubra los costos de producción ni tampoco tenemos la potestad de poder regular el problema de la oferta y la demanda

Por último, concluyó: "Llegamos a un punto de quiebre donde no nos queda otra. O nos fundimos haciendo un paro por tiempo indeterminado hasta que esto mejore o nos fundimos produciendo a pérdida".