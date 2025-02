Qué contribuyentes de ARCA no pueden utilizar transferencias ni tarjetas de crédito y por qué

Qué contribuyentes de ARCA no pueden utilizar transferencias ni tarjetas de crédito.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , organismo que ha sido creado con el objetivo de reemplazar a la ya extinta Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), determinó que un grupo de contribuyentes no podrá realizar transferencias durante el mes de febrero del 2025 . Sin embargo, no es el único movimiento porque tampoco podrán disponer de sus tarjetas de crédito.

Teniendo en cuenta estos cambios por parte de ARCA , es fundamental que los contribuyentes deben prestar atención para saber si han ingresado o no en el selecto grupo de aquellos que no pueden realizar estos movimientos.

Cabe destacar que el organismo fiscal controla todas aquellas transferencias que se realizan desde tu cuenta bancaria como así también en las billeteras virtuales como Cuenta DNI, Mercado Pago y Personal Pay, entre otras. Conocé todos los detalles.

Por qué algunos contribuyentes de ARCA no pueden hacer transferencias ni utilizar la tarjeta de crédito

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ha establecido que todos aquellos usuarios que entraron en la "Base de Contribuyentes no Confiables" no pueden realizar transferencias ni utilizar tarjetas de crédito. Es por eso que muchas personas durante el mes de febrero no van a poder realizar movimientos con su cuenta bancaria ni tampoco con las tarjetas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuenta con autorización para bloquear las cuentas de todos aquellos usuarios que se encuentran en la lista negra. Sin embargo, hay ciertos requisitos a tener en cuenta para no entrar en dicho listado o bien para poder salir de allí.

Algunos movimientos que podés hacer para evitar entrar en ese listado son: constituir el domicilio fiscal electrónico, registrar y aceptar los datos biométricos, actualizar en el Sistema Registral el código de actividad, declarar y actualizar el domicilio fiscal, dar de alta los impuestos, presentar las declaraciones juradas, entre otras.