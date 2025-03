Para un exintegrante del Gobierno, "no habrá devaluación hasta octubre" para "mantener la baja de la inflación"

El economista subrayó la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas, criticando la ineficiencia y los altos costos impositivos. "Dentro de las empresas hay mucho para hacer", remarcó , aunque también señaló que el entorno no ayuda, con impuestos malos y una legislación laboral deficiente.

El director del IERAL también abordó la importancia de una reforma tributaria que incluya a los gobernadores. "No veo una reforma tributaria sin que los gobernadores y la Nación estén sentados definiéndola", planteó, y sugirió la unificación de impuestos como IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales en un "Súper IVA".

Osvaldo giordano 2

En cuanto a la situación de los jubilados, Giordano consideró imprescindible una reforma estructural en el sistema previsional. "Ya no se necesita más evidencia de que esto no da para más", afirmó, y propuso mejoras en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) como una solución a corto plazo. "Con pequeños ajustes, no digo que resolvés el problema, pero por lo menos los enfrentás mejor y das tiempo a un estudio que demandará seis meses, un año, no sé cuánto, para una reforma de fondo", expresó.

El economista mencionó que el Gobierno se juega mucho en las elecciones intermedias, buscando mejorar su proporción en el Congreso. "La economía estaría un poco menos complicada si no tuviera esa meta de por medio", dijo, refiriéndose a la subordinación de la economía a la política.

Giordano consideró "positivo" al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que permite recuperar reservas y bajar el riesgo país. Sin embargo, expresó dudas sobre cómo se relajará la política cambiaria. "El FMI no acepta esta política cambiaria", afirmó.

Finalmente, sugirió que podría haber una depreciación del peso después de las elecciones, ya que el Gobierno buscará evitar un cimbronazo antes de los comicios, aunque aún así no sería "una mega devaluación".