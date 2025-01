Para Domingo Cavallo existe una apreciación "exagerada" del peso y la comparó con el final de la convertibilidad

El exministro de Economía, Domingo Cavallo , alertó al Gobierno sobre el retraso del dólar, comparó la situación con el final de la convertibilidad y le recomendó al presidente Javier Milei llevar adelante algunos "paliativos" que aseguren que la salida del cepo no "interrumpa el proceso de desinflación”.

Además, cuestionó la posición de Javier Milei, quien destacó que en su gobierno no existe déficit fiscal: "El argumento de que la recesión iniciada a fines de 1998 y la depresión del período 1999-2001 se debió además a la existencia de fuertes déficits fiscales, no se sustenta en los datos”. “Hasta 1998 el déficit fiscal no existió o fue muy bajo. En todos esos años existió superávit fiscal primario”, señaló.

“Es cierto que desde 1997 en adelante las provincias aumentaron mucho su gasto público y financiaron sus déficits con créditos bancarios a altas tasas de interés flotantes, pero tanto en el caso de la Nación como en las provincias, el aumento exponencial del déficit se debió a la suba de la tasa de interés a medida que el país iba perdiendo el crédito internacional, algo que tuvo más que ver con la pérdida de competitividad de la economía que con la evolución de las cuentas fiscales”, desarrolló.

Respecto a los efectos negativos de esta "apreciación exagerada del peso", detalló que "crea preocupación a productores agropecuarios, exportadores en general, e industriales y prestadores de servicios que compiten con importaciones". "El deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos hará más difícil la adquisición por parte del Tesoro de los dólares para pagar intereses", agregó.

Entonces le sugirió al Gobierno "la eliminación temprana de las restricciones cambiarias comenzando por las financieras y avanzar hacia la reunificación en no más de tres meses, anunciando en detalle el funcionamiento del sistema de competencia de monedas con plena autorización para la intermediación financiera tanto en pesos como en dólares”.

Además recomendó que se "podría aplicar algunos paliativos", tales como "reducir las retenciones y aumentar los reembolsos a las exportaciones; reducir transitoriamente los aportes patronales jubilatorios para aliviar el costo laboral sin afectar los salarios de bolsillo de los trabajadores". "El costo fiscal de estas medidas será compensado con creces por su efecto anti recesivo”, sentenció.

Por último, analizó el escenario político y condicionó: “Es natural que las decisiones se adopten teniendo muy en claro cuál puede ser el efecto sobre el resultado electoral del próximo octubre. El apoyo popular es fundamental para que la reforma económica que lidera el presidente Milei tenga éxito”.