Para Carlos Melconian no todo marcha acorde al plan: "Esto fue un cambio urgente porque íbamos a una crisis"

“En lo macroeconómico no estamos en la etapa 3″, señaló en un primer momento Melconian, para luego sentenciar: “Estamos en un cambio rotundo. Eso de tirar hasta las elecciones ya murió. Viene un cambio rotundo porque si no, el acuerdo con el FMI no salía. Hay cambios evidentes en lo cambiario y monetario. Seguir tirando dólares para tener una brecha baja no va más”.

Luis Caputo Luis Caputo en conferencia de prensa desde Casa Rosada anunciado el acuerdo con el FMI y un nuevo régimen cambiario en Argentina.

En relación con cuál será la cotización de la divisa estadounidense desde el lunes, evitó dar precisiones, aunque entiende que “evidentemente el dólar no va a quedar donde estaba”. De todas maneras, explicó que la eliminación de restricciones a la compra dólares por parte de personas físicas “no es una demanda social, la demanda social está concentrada en la baja inflación, la actividad y la estabilidad cambiaria”.

“Esto es el camino a la normalización porque todavía falta que las corporaciones tengan libertad cambiaria. El amontonamiento de plata que vamos a recibir es como que les han dado tranquilidad financiera a los pagos del exterior con este nuevo blindaje”, sumó.

Luego, en una entrevista con Radio Mitre, siguió con su análisis del nuevo régimen cambiario libertario al considerar: “No es fácil salir de la banda cambiaria. La bandita dentro de la banda era el precio del blend y el techo de los paralelos reinante el viernes. Así que tiene que ser un número lo suficientemente ágil. En términos de las reservas netas internacionales que ha fijado el Fondo, pareciera que el Gobierno se dio seis meses para ordenarse".