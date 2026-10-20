20 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei volvió a negar que las familias tengan dificultades para llegar a fin de mes: "Desmontando operetas"

El Presidente cuestionó a la prensa luego de desmentir que "dos tercios de los argentinos" no logren cubrir todos los gastos fijos. "El argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces", afirmó.

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Javier Milei volvió a cargar contra la prensa.

Javier Milei volvió a cargar contra la prensa.

El presidente Javier Milei negó nuevamente que una gran cantidad de familias argentinas no lleguen a fin de mes y volvió a cargar contra los periodistas, a quienes tildó de "ardidos". Además, desmintió los altos niveles de morosidad y los calificó como una "opereta".

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En tal sentido, cuestionó nuevamente a la prensa por sus críticas a la gestión económica del Gobierno. "Desmontando operetas. A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de 'la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20' entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido", subrayó en la red social X.

En tanto, hizo alusión a los financiamientos: "Ahora bien, en lugar de caer en todo tipo de falacias como la 'ad populum' (por ej. 'todos los encuestadores dicen' o la 'ad hominem' (contesta en forma burlona, le falta calle) propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten '¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber? Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten ¿qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito".

También rechazó que una alta porción de las familias se encuentren endeudadas: "Por otra parte, el argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces. Esto es, si no lo entienden sugiero escucharlo todas las veces que sea necesario hasta que entiendan así no repiten estupideces. Esto es, traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito. Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil. CIAO!"

Javier Milei aseguró que "no hay problema de empleo" y vaticinó: "El año que viene vamos a validar este modelo en las urnas"

El presidente Javier Milei brindó un discurso el 15 de octubre ante empresarios en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde habló del "caso argentino" y defendió las políticas económicas impulsadas desde la llegada al Gobierno. Aseguró que "estamos domando la inflación", pese a los últimos datos de alza brindados por el INDEC, anticipó que el riesgo país "el año que viene va estar debajo de los 100 puntos" y vaticinó que "el año que viene vamos a validar este modelo en las urnas".

“Teníamos todos los elementos para que Argentina estallara y se convirtiera en Cuba y Venezuela. La prioridad fue estabilizar el shock. concretamente había que evitar la hiperinflación. Si bien el registro anual del 2023 terminó en 211% para la inflación minorista y cerca de 300% en la mayorista, nosotros llegamos y corría al 1,5% diario”, sostuvo Milei en un primer momento.

En este marco, recordó que "en seis meses hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, el más grande de la historia. Respetando las ideas de la libertad, los derechos de propiedad Y sin expropiar a nadie. Eso hoy se traduce en una inflación que viaja al 30% en minoristas y 20% en mayoristas. Es decir, estamos logrando domar la inflación”.

En otra parte de su discurso, Milei hizo referencia al al riesgo país, índice elaborado por JP Morgan. "Si tomamos el riesgo país de nuestra administración está debajo de los 100 puntos, pero lo que pasa es que Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina y creo que los argentinos van a decidir en octubre continuar estes cambio", analizó el Presidente.

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