El viceministro de Economía destacó las medidas cambiarias del Gobierno: "El dólar flota, no está controlado"

El viceministro de Economía, José Luis Daza , analizó la política económica del Gobierno y afirmó que el tipo de cambio "no está planchado ni controlado". Además, marcó que la Argentina modificó su "balanza de pagos".

En tanto, pese a que expuso su incertidumbre sobre las variaciones del tipo de cambio, aunque marcó una recomendación. "Es un tema muy complejo. Yo no sé qué va a pasar. Si yo fuese empresario, lo que no haría es apostar que me va a salvar una depreciación. Es muy posible que el tipo de cambio sea fuerte en lo que viene", expresó.

También destacó el modelo económico de la administración de La Libertad Avanza: "Representa un quiebre con la historia, no solo de Argentina sino de Occidente en los últimos años". También alertó que las chances de desactivar una crisis eran "altamente improbables".

En este marco, expuso un diálogo que mantuvieron la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo: "Cuando plantemos que queríamos ir a un sistema de flotación, dijo 'Toto, cuando me dijeron que querías u$s20 mil millones, dije que era imposible. Pero me acordé cuando en diciembre de 2023 me dijiste que iban a cerrar un déficit de 5% del PBI y también dije que era imposible. Hicieron lo que ningún país pudo hacer en muchas décadas'".