La canasta de crianza volvió a aumentar en septiembre: cuánto se necesita por hijo según la edad Los costos de la crianza volvieron a aumentar el mes pasado y marcaron un salto que muestra el desfasaje de los salarios. Para menores de 1 año es de $570.832; para infantes de 1 a 3 años, $679.816 y de 6 a 12, $728.850. Por Agregar C5N en









Los costos de crianza volvió a encarecerse en septiembre y escaló hasta $570.832 para menores de un año. Además, para infantes de 1 a 3 años llegó a $679.816 y de 4 a 5, $579.752. El número más significativo es como siempre para la franja de 6 a 12 años con un monto que alcanzó los $728.850.

En agosto el monto para menores de 1 año fue de $557.303 al mes. De 1 a 3 años: $663.900; De 4 a 5 años: $567.243 y de 6 a 12 años: $713.070.

Como la inflación del mismo mes fue de 1,9% respecto a agosto, la variación de todas las canastas de crianza superó el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio de todo el país para el mismo periodo.

#DatoINDECLa canasta de crianza para menores de 1 año se valorizó en $570.832 durante septiembre de 2026; para infantes de 1 a 3 años, $679.816; de 4 a 5, $579.752; y de 6 a 12, $728.8https://t.co/HKRvfH79NB https://t.co/TgfgsCMpqU — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 16, 2026 Inflación de septiembre El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó que la inflación de septiembre fue del 1,9%, por lo que subió en comparación con agosto, cuando marcó un 1,7%. Con este resultado, el acumulado de 2026 llega al 23,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,4%.

La división con mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por Educación (3%), Comunicación (2,5%), Salud (2,4%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%), que se situaron por encima del nivel general del Índice de Precios al Consumidor.

En tanto, en el mismo nivel se colocaron Bienes y servicios varios y Recreación y cultura, mientras que Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,6%), Transporte (1,5%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%), Prendas de vestir y calzado (1,4%) y Restaurantes y hoteles (1,1%) se establecieron por debajo del promedio.