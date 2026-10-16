La canasta de crianza volvió a aumentar en septiembre: cuánto se necesita por hijo según la edad

Los costos de crianza volvió a encarecerse en septiembre y escaló hasta $570.832 para menores de un año. Además, para infantes de 1 a 3 años llegó a $679.816 y de 4 a 5, $579.752. El número más significativo es como siempre para la franja de 6 a 12 años con un monto que alcanzó los $728.850.
En agosto el monto para menores de 1 año fue de $557.303 al mes. De 1 a 3 años: $663.900; De 4 a 5 años: $567.243 y de 6 a 12 años: $713.070.
Como la inflación del mismo mes fue de 1,9% respecto a agosto, la variación de todas las canastas de crianza superó el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio de todo el país para el mismo periodo.
Inflación de septiembre
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó que la inflación de septiembre fue del 1,9%, por lo que subió en comparación con agosto, cuando marcó un 1,7%. Con este resultado, el acumulado de 2026 llega al 23,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,4%.
La división con mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por Educación (3%), Comunicación (2,5%), Salud (2,4%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%), que se situaron por encima del nivel general del Índice de Precios al Consumidor.
En tanto, en el mismo nivel se colocaron Bienes y servicios varios y Recreación y cultura, mientras que Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,6%), Transporte (1,5%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%), Prendas de vestir y calzado (1,4%) y Restaurantes y hoteles (1,1%) se establecieron por debajo del promedio.