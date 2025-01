Gabriel Rubinstein: "Argentina necesitaba un ordenamiento macroeconómico"

El exsecretario de Política Económica del gobierno de Alberto Fernández remarcó que el orden fiscal "no es un tema ni de derecha ni de izquierda" y destacó su importancia, algo que "la clase política no entendía".

"Uno no debe perder de vista que Argentina necesitaba un ordenamiento macroeconómico que pudiera llevar a no tener inflación y pudiera llevar a bajar fuertemente las brechas cambiarias en un camino de unificación", señaló Rubinstein durante una entrevista en Minuto Uno .

El exfuncionario del gobierno del Frente de Todos remarcó que eso mismo fue lo que le propuso a Sergio Massa en agosto de 2022, cuando el líder del Frente Renovador asumió al frente del Ministerio de Economía.

"No es un tema ni de derecha ni de izquierda, es un tema de ordenamiento macroeconómico que tienen casi todos los países del mundo que no tienen inflación ni brechas cambiarias. Ese tema es una discusión del pasado que en Argentina no pudimos resolver y el Gobierno lo encaró con bastante éxito", consideró.

"El Gobierno ordenó las cuentas fiscales, más allá de las formas, y eso era algo muy potente para Argentina. La clase política no lo entendía", agregó.

Rubinstein destacó que "la inflación está claramente bajando" pero advirtió que "la parte cambiaria es la más frágil de este gobierno".

"Pudo bajar la brecha pero no logró solucionar el tema cambiario. Tampoco puede lograr acumular reservas ni pensar en liberar el cepo", concluyó Rubinstein.