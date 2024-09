Gabriel Katopodis encabezó una reunión multisectorial contra los tarifazos del Gobierno

"Este Foro Multisectorial, al que se le irán sumando otras representaciones de la sociedad, se va a plantar fuerte y hará todo lo que esté a su alcance para frenar esta suba interminable de servicios públicos en todo el país", agregó.

En los primeros nueves meses del año, la canasta básica de servicios tuvieron una suba del 370% en el área metropolitana de Buenos Aires, según informó el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet

Los datos del IIEP dan cuenta que en diciembre del 2024 una familia tipo destinaba $30.105 al mes a pagar los servicios de luz, gas, agua y transporte público. En septiembre del septiembre la misma cifra alcanzó los $141.543, de los cuales $32.202 fueron a pagar la electricidad, $28.342 al gas, $24.762 el agua y $56.228 el transporte de colectivo. Sin embargo, hubo usuarios que denunciaron haber recibido tarifas muy por encima al promedio arrojado en el relevamiento.

Bronca por los tarifazos: fuertes protestas en las oficinas de Edesur por el valor de las boletas

El tarifazo a los servicios de luz y gas llevado a cabo por el gobierno de Javier Milei comienzan a reflejar su descontento en la calle: usuarios se manifiestan en la puerta de las oficinas de Edesur en Avellaneda en contra de las elevadas subas de las boletas y aseguran que no pueden pagarlas. La facturación del mes de septiembre de un jubilado que cobra la mínima superó los $190 mil. “Si pago la luz no como”, aseguró a C5N .

"No lo puedo pagar, si pago la luz no como. No pago mi medicamento y soy diabético e hipertenso”, señaló Romalino Fernández al periodista Alejandro Moreira en el programa La Mañana a quien su última facturación fue de $193.234,43.

Lo curioso es que ese monto responde a un "uso básico" explicó el hombre: "Tengo una heladera, lavarropa que no uso porque lavo a mano, trato de economizar. Si prendo una lamparita, apago la otra. No tengo toda mi casa iluminada. Algo debe estar pasando, midiendo mal o algo".

Mediante diversos carteles con las frases "Edesur dejá de robar" y "dos lámparas y una heladera por mes, me vino $200 mil, ladrones", la gente hace sentir su reclamo ante la falta de respuesta de una autoridad de la empresa eléctrica.

Por su parte, Joaquín, otro de los presentes, expresó su bronca y decidió enviarle un mensaje "al 57% de caraduras que durante 20 años tuvieron luz, agua, gas y combustibles subsidiados. En ese momento se callaron y ahora se hacen los anti Estado. Pusieron aires acondicionados hasta en los baños y lo que pudieron hacer era renunciar al subsidio y no lo hicieron".

"Les vendieron la palabra libertad como si fuera un alfajor Jorgito. ¿Cuál es la libertad que no tienen? por favor. La libertad está en el corazón, en la mente, en el espíritu y haciendo lo que uno quiere sin joder al otro. Ser libre es ser uno mismo, no un chiflado que llegó a Presidente y una tarotista. Déjense de joder, despiértese", concluyó.