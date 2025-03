Luciana Salazar afirmó que Martín Redrado debe tres años de cuota alimentaria

"El señor Redrado se comprometió desde lo moral e incluso desde lo legal a tener una relación con la niña. No es el padre biológico, eso ya se sabe, pero no le quita lugar de padre, algo que la Justicia también. Pagó todo el tratamiento, si no, Matilda no venía al mundo", lanzó la modelo durante su charla con C5N.

Asimismo detalló que el especialista en ciencias económicas "tiene deuda por alimentos en el Juzgado Civil de familia 85, cuota que no cumple hace tres años".

"Miente, dice que no figura en el registro de deudores morosos, pero es porque puso un seguro de caución y tiene los bienes embargados. Los acuerdos que firmamos indican que hasta su mayoría de edad le garantizaba comida y colegio", arremetió la modelo.

En esa misma línea, la modelo profundizó que "hay acuerdos con sello escribano público. En lo económico se tiene que hacer cargo, porque se firmó antes de que naciera y además se ejecutó durante tres años".

Luciana Salazar dio detalles de cómo es que Redrado trató de evadir las instancias judiciales a la vez que tapó una causa con otra. "Me quiso operar judicialmente con causas, me quiso poner cautelares. Me denunció por calumnia e injurias por llamarlo deudor alimentario", explicó en diálogo con Néstor Dib y el equipo de Argentina en Vivo.

Martín Redrado reveló la identidad del donante de esperma

Ante las acusaciones de Luciana Salazar por la existencia de acuerdos firmados, el expresidente del Banco Central sostiene en que no tiene responsabilidad sobre la niña porque no es su padre biológico.

Por tanto, se supo que ante la justicia, Redrado recordó el proceso de Salazar a la hora de cumplir su sueño maternal: “Cuando hizo todo el tratamiento habría elegido a un jugador de fútbol americano de 27 años, rubio y de 1.82 -metros de altura-”.

Además, el economista habría señalado que la modelo cuenta con el apoyo de un varón de nombre Marcelo y volvió a negar la existencia del contrato de responsabilidad paternal.