Federico Sturzenegger habló ante empresarios: "La motosierra sigue a full"

En tal sentido, se refirió a la situación económica argentina. "Les aseguro que la convergencia de Argentina a una situación de parámetros macroeconómicos internacionales probablemente sea más rápida que lo que cualquiera en esta sala esté pensando", expresó.

Federico Sturzenegger discurso IAEF Federico Sturzenegger habló ante empresarios. X (@MinDesreg_Ar)

En tanto, trazó una comparación con otros países: "Creciendo al 4%, en 15 años Argentina podría tener el nivel de ingresos que hoy tiene España y en 20 años el de Australia. Tan solo la estabilidad y la apertura económica nos da ese piso. Esta estabilidad económica empieza a generar desafíos".

En este marco, Sturzenegger cuestionó las condiciones laborales de la Argentina. "Tiene una rigidez en su estructura laboral, impone un mismo salario en el mismo territorio y hay que ir hacia un sistema con mayor flexibilidad. Un mercado laboral más flexible aumentaría en 15 puntos el nivel de empleo", expresó.

Federico Sturzenegger: "Milei bajó el gasto público 30 puntos el primer año"

En esta línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado profundizó sobre la eliminación de tributos: "Esta audiencia nos va a decir que lo primero que hay que sacar es el impuesto de los débitos y créditos. Si fuera la Rural, me dirían que hay que bajar las retenciones. Si fuera al sindicato de Comercio, me dirían que lo que hay que sacar son los impuestos al trabajo u otros me dirían que tendría que bajar Ganancias".

También se refirió a la postura del presidente Javier Milei. "La motosierra sigue a full. Javier bajó el gasto público 30 puntos el primer año. Después nos juntó un día y nos dijo 'bueno muchachos, arranquen', para que vean la obsesión que él tiene con este tema", marcó.

Por otro lado, destacó el ajuste del Gobierno sobre el sector público: "Le ha generado un ahorro al Estado de u$s2 mil millones anuales. Hay u$s2 mil millones menos de impuestos para cobrar de los que teníamos antes de que llegara Javier".