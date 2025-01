El Gobierno bajará retenciones al campo: cómo quedarán las alícuotas de los principales cultivos

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda reafirmó que la postura es reducir los impuestos: "Producto del desastre heredado y de nuestro muy mal historial crediticio, la Argentina para bajar impuestos necesita tener superávit fiscal. Constantemente estamos revisando la situación financiera a ver hasta dónde podemos bajar impuestos. Esto lo hablamos muchísimo con el campo. Trabajamos en esto en los últimos dos meses y medio".

"Me encantaría poder eliminarlas a cero y permanentemente, pero eso implicaría tener un superávit equivalente a los u$s8 mil millones, que hoy no tenemos, pero sí entendemos que hay una situación particular en el campo producto de la combinación de la sequía y la baja del precio de los commodities", añadió.

En tanto, confirmó que se suprimirán las retenciones para las economías regionales y señaló la posición del presidente Javier Milei: "De manera permanente, vamos a eliminar las retenciones a las economías regionales, que era otra gran deuda pendiente. El Presidente siempre dijo que el campo es una prioridad y entonces estas medidas vienen a avalar estas promesas presidenciales".

Luis Caputo y Manuel Adorni Captura de YouTube

Reducción de las retenciones de los principales cultivos: cómo quedan las alícuotas

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, detalló las modificaciones en las alícuotas de las retenciones en los principales cultivos serán las siguientes:

La soja pasará del 33% al 26%.

Soja y derivados del 31% al 24,5%.

El trigo del 12% al 9,5%.

La cebada del 12% al 9,5%.

Sorgo del 12% al 9,5%.

Maíz del 12% al 9,5%.

Girasol del 7% al 5,5%.

Luis Caputo volvió a apuntar contra las provincias y los municipios por los impuestos

En otro pasaje de su discurso, Caputo volvió a apuntar contra las provincias y los municipios por los impuestos que cobran. "Sería bueno que las exigencias empiecen a concentrarse más a nivel de provincias y municipios porque hay una diferencia muy clara entre el esfuerzo que estamos haciendo a nivel nacional con el que están haciendo las provincias y los municipios", indicó el funcionario.

"Hoy la recaudación está aumentando justamente producto de que la economía está creciendo. Reduciendo el gasto con la economía creciendo hace que la recaudación aumente permitiendo tener un mayor superávit", puntualizó.

Luego señaló que el superávit se coparticipa y agregó: "Como hemos bajado el Impuesto País que implica un 1,5 de recaudación al año. Eso hace que a nivel de nación no vamos a estar recaudando más pero sí implica mayor recaudación para provincias y municipios que están cobrando cada vez más impuestos distorsivos".

"Es importante que los diferentes sectores focalicen, verbalicen y expongan a todos las provincias y municipios que no están alineadas con la política económica del gobierno que es la que han votado los argentinos", remarcó.