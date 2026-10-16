El Banco Central logró su mejor semana compradora desde julio y reforzó las reservas internacionales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró su mejor desempeño semanal en el mercado de cambios desde mediados de julio. Al finalizar la última jornada hábil con compras por u$s68 millones -monto que representó el 10,7% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC)-, el organismo conducido por Santiago Bausili completó un saldo comprador de u$s642 millones en tan solo cuatro días.
Con esta aceleración en el ritmo de intervención, la autoridad monetaria acumuló u$s983 millones adquiridos durante el transcurso de octubre. Este resultado refleja una marcada recuperación frente al desempeño de septiembre, período en el cual el saldo comprador había caído a u$s473 millones, marcando el nivel mensual más bajo en lo que va del año.
A partir de estas intervenciones diarias, las reservas internacionales brutas se consolidaron por encima de la barrera de los u$s50.000 millones, alcanzando un stock final de u$s50.236 millones. En la última sesión, las reservas registraron un incremento de u$s196 millones, beneficiadas de forma directa por el alza en la cotización internacional del oro y logrando su nivel más alto del último mes.
La liquidez disponible en la plaza cambiaria responde al aporte continuo del complejo agroexportador, que suma más de u$s22.000 millones liquidados en el año. Al caudal de dólares se agregaron los ingresos generados por las exportaciones energéticas impulsadas por la suba del precio internacional del petróleo a causa de la guerra en Medio Oriente, junto con colocaciones de deuda en el exterior de provincias y empresas por más de u$s20.000 millones.
Desde el lanzamiento de la cuarta fase del programa monetario en enero de 2026, el monto acumulado por compras netas asciende a u$s15.551 millones. De esta manera, el Banco Central ya supera en más de un 50% la meta anual de u$s10.000 millones estipulada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).