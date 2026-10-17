Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de octubre

El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, mismos valores del cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. En una semana corta marcada por cierta paz cambiaria, la divisa rompió tendencia y cerró al alza, al igual que el riesgo país, que se ubicó arriba de los 640 puntos básicos.
En este marco, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la inflación mayorista de septiembre sufrió una nueva suba y se ubicó en 3,2%, muy por arriba del 2,1% del mes previo. Los datos oficiales contradicen el discurso oficial del presidente Javier Milei, que en su nuevo viaje a los Estados Unidos aseguró que "estamos domando la inflación".
A comienzo de la semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina para lo que resta del año y el periodo entrante. Lo hizo durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, donde proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.
En el plano local, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó en la semana una compra de u$s642 millones en el mercado libre de cambios, marcando la mayor adquisición diaria de divisas desde finales de julio. A partir de esta intervención, las reservas internacionales brutas experimentaron un salto diario de u$s138 millones y cerraron la jornada en u$s49.839 millones, quedando al borde de la marca de los u$s50.000 millones.
El dólar cotiza arriba de los $1.500.
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Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotizó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue operó a $1.535 para la compra y a $1.535 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.518.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1995,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.618,31, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.536,73.