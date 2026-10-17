17 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de octubre

El oficial minorista mantiene los valores de cierre el viernes: $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación. Tras atravesar una semana corta, la divisa rompió la paz cambiaria y cerró en alza, al igual que el riesgo país.

Por
El dólar cotiza arriba de los $1.500.
El dólar cotiza arriba de los $1.500.Pexels
La entidad que preside Santiago Bausili continúa con la racha de saldo positivo.
Te puede interesar:

El Banco Central logró su mejor semana compradora desde julio y reforzó las reservas internacionales

A comienzo de la semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina para lo que resta del año y el periodo entrante. Lo hizo durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, donde proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

En el plano local, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó en la semana una compra de u$s642 millones en el mercado libre de cambios, marcando la mayor adquisición diaria de divisas desde finales de julio. A partir de esta intervención, las reservas internacionales brutas experimentaron un salto diario de u$s138 millones y cerraron la jornada en u$s49.839 millones, quedando al borde de la marca de los u$s50.000 millones.

El dólar cotiza arriba de los $1.500.

El dólar cotiza arriba de los $1.500.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.535 para la compra y a $1.535 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.518.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1995,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.618,31, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.536,73.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar subió en el cierre de la semana

La entidad monetaria encadena 13 jornadas consecutivas con terreno positivo en el mercado.

Las reservas del Banco Central volvieron a superar los u$s50.000 millones tras una fuerte compra de dólares

El dólar oficial y una semana marcada por la estabilidad.

El dólar registró una leve baja y se mantuvo debajo de $1.540

El dólar oficial mantiene la calma cambiaria en la semana corta.

El dólar se mantuvo estable tras el dato de inflación

La entidad que preside Bausili continúa con la compra de dólares.

El Banco Central metió su mayor compra de dólares desde julio y ya acumula más de u$s15.000 millones

El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos en octubre.

Tensa calma: el dólar no tuvo variaciones en una jornada de grandes compras del Banco Central

Rating Cero

Paula Chaves y Zaira Nara dieron una entrevista juntas después de muchos años distanciadas.

Paula Chaves y Zaira Nara dejaron abierta la chance de una reconciliación: "Hay mucho cariño"

Ángela Torres lució un minivestido negro, un tapado de cuero y joyas.

Así fue el look de Ángela Torres que combinó un vestido negro, un tapado de cuero y sorprendió a todos

Edith Hermida y Sebastián Presta quedaron en el centro de los rumores.

Se filtró cuál es la pareja que se habría formado en Masterchef Celebrity

Ángel de Brito reveló que Julieta Prandi se fue a Brasil con un amigo. 

No hay vuelta atrás: la versión que cambia todo para Julieta Prandi tras la separación de Emanuel Ortega

Shakira quedó en el centro de los rumores por un supuesto vínculo sentimental con Serge Ibaka, exjugador de la NBA.

También del mundo del deporte: quién sería el nuevo amor de Shakira

Así fue la transformación de Brad Pitt para su próxima película.
play

Película estreno: así fue la increíble transformación de Brad Pitt para su próxima producción

últimas noticias

El video del insólito episodio ocurrido en China se viralizó en X y acumuló millones de reproducciones.

Movió un cartel del estacionamiento y se volvió viral: ¿qué sucedió?

Hace 22 minutos
play

Seguí el discurso de Kicillof en La Matanza por el Día de la Lealtad

Hace 35 minutos
play

Kicillof, en el Día de la Lealtad: "Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades"

Hace 53 minutos
Paula Chaves y Zaira Nara dieron una entrevista juntas después de muchos años distanciadas.

Paula Chaves y Zaira Nara dejaron abierta la chance de una reconciliación: "Hay mucho cariño"

Hace 1 hora
La jugada ocurrió a 15 minutos del final del partido. 

Video: así fue el fuerte choque que sufrió Dibu Martínez en la Premier League

Hace 1 hora