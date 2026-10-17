Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de octubre El oficial minorista mantiene los valores de cierre el viernes: $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación. Tras atravesar una semana corta, la divisa rompió la paz cambiaria y cerró en alza, al igual que el riesgo país. Por Agregar C5N en









El dólar cotiza arriba de los $1.500. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, mismos valores del cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. En una semana corta marcada por cierta paz cambiaria, la divisa rompió tendencia y cerró al alza, al igual que el riesgo país, que se ubicó arriba de los 640 puntos básicos.

A comienzo de la semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina para lo que resta del año y el periodo entrante. Lo hizo durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, donde proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

En el plano local, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó en la semana una compra de u$s642 millones en el mercado libre de cambios, marcando la mayor adquisición diaria de divisas desde finales de julio. A partir de esta intervención, las reservas internacionales brutas experimentaron un salto diario de u$s138 millones y cerraron la jornada en u$s49.839 millones, quedando al borde de la marca de los u$s50.000 millones.

El dólar cotiza arriba de los $1.500. Freepik Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotizó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.